Системы ПВО армии Израиля перехватили ракету, выпущенную из Сектора Газа

Израильские средства ПВО успешно выпустили ракету, которая была запущена из Сектора Газа вечером 1 февраля.

В среду пресс-служба вооружённых сил Израиля сообщила, что системы противовоздушной обороны страны сумели осуществить перехват ракеты, которая была выпущена войсками потенциального противника, дислоцирующимися в районе Сектора Газа. Примечательно, что незадолго до перехвата ракеты на юге Израиля сработали системы воздушной тревоги.

По данным ряда зарубежных СМИ, ранее правительство Украины просило у Минобороны Израиля передать Киеву системы ПВО "Железный купол", которые считаются одними из лучших в мире, однако на просьбу украинской стороны был дан отказ.