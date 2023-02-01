Оззи Осборн объявил о прекращении концертов и гастролей из-за болезни

Британский рок-музыкант Оззи Осборн сообщил о намерении больше не давать концерты на неопределённый период.

1 февраля Оззи Осборн заявил, что принял решение отказаться от ведения любой концертной деятельности, поскольку не смог до конца восстановиться после получения серьёзной травмы позвоночника и трёх перенесённых операций. Артист утверждает, что до сих пор обладает прекрасным голосом и желает максимально скоро вернуться на сцену.

Также Оззи Осборн признал, что сожалеет об отмене концертных гастролей, однако стабилизация состояния здоровья является для него абсолютным приоритетом.