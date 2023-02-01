Агенты ФБР не нашли секретных документов в доме Байдена

Сотрудники Федерального бюро расследований не обнаружили секретной документации в частном доме Джо Байдена, который расположен в Делавэре.

Адвокат Джозефа Байдена уведомляет, что вечером 1 февраля агенты ФБР обыскали жилище американского президента на улице Рехобот Бич в Делавэре по делу о секретных документов, однако бумаг под грифом "секретно" в доме главы американского государства сегодня обнаружено не было.

Известно, что в ноябре 2022 года адвокаты Байдена нашли в его офисе порядка десяти папок с секретными сведениями об Украине, Иране и Британии.