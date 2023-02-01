WSJ: власти США объявят о поставках дальнобойных ракет GLSDB Украине

Американская газета Wall Street Journal сообщило о намерениях Пентагона предоставить Киеву новый пакет военной помощи.

Журналисты информагентства WSJ уведомляют, что уже в грядущую пятницу представители правительства Соединённых Штатов намереваются объявить о предоставлении нового пакета военной помощи Украине, в который могут войти дальнобойные ракеты класса GLSDB. Известно, что данные снаряды могут поражать цели в 151,3 километрах от места пуска.

Примечательно, что ранее Джо Байден отказывался от передачи дальнобойных ракет украинским войскам, опасаясь, что такие меры могут привести к эскалации в отношениях между администрациями Москвы и Вашингтона.