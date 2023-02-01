Злоумышленники подожгли палатку для украинских беженцев, которых ожидают в Нижней Баварии

Неизвестные подожгли пустующую палатку для украинских беженцев в Марклькофене в нижнебаварском районе Дингольфинг-Ландау.

Расследование установило, что речь идет о предумышленном поджоге, с помощью некоего средства, которое полиция обозначила в отчете, как «ускоритель огня».

В результате возгорания небольшие участки деревянного пола и стены палатки обуглились.

«Мы не можем сказать, почему он пожар потух самопроизвольно. Но он был подстроен», — заявил в среду вечером представитель полицейского управления Нижней Баварии.

В округе установили палатку для украинских беженцев, которые ожидаются в ближайшее время. Он рассчитан примерно на 150 человек.

По первоначальным оценкам, материальный ущерб мог составить несколько тысяч евро.