WSJ: США собираются объявить о новом пакете помощи Украине с «умными бомбами»

Издание The Wall Street Journal сообщает, что 3 февраля США могут объявить о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи.

Ожидается, что в этот пакет войдут «умные бомбы» наземного базирования с обозначением GLSDB.

Такие бомбы предназначены для запуска из наземных ракетных комплексов. Боеприпасы оборудованы ракетными двигателями.

Дальность действия «умных бомб» составляет около 150 км. США ранее не поставляли Украине боеприпасов такой дальности.