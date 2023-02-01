Tagesspiegel: 70% жителей Германии выступили против передачи истребителей и подводных лодок Украине
2023-02-01 21:18
Издание Der Tagesspiegel со ссылкой на опрос Forsa сообщает, что большинство немцев выступают против передачи Украине подводных лодок либо истребителей.
19% опрошенных жителей Германии согласны, что Украине следует передать подводные лодки, корабли, самолеты-истребители.
При этом 7% респондентов считают, что Германия потупила правильно, согласившись передать Украине танки только после согласования с НАТО.
72% немцев опасаются эскалации украинского конфликта, его расширения на другие государства. 62% переживают, что уровень жизни в ФРГ может снизиться.
Опубликовано: Светлана Репина