Tagesspiegel: 70% жителей Германии выступили против передачи истребителей и подводных лодок Украине

Издание Der Tagesspiegel со ссылкой на опрос Forsa сообщает, что большинство немцев выступают против передачи Украине подводных лодок либо истребителей.

19% опрошенных жителей Германии согласны, что Украине следует передать подводные лодки, корабли, самолеты-истребители.

При этом 7% респондентов считают, что Германия потупила правильно, согласившись передать Украине танки только после согласования с НАТО.

72% немцев опасаются эскалации украинского конфликта, его расширения на другие государства. 62% переживают, что уровень жизни в ФРГ может снизиться.