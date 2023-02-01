В Германии полиция протестировала и забраковала партию бронежилетов BA 466

По сообщениям СМИ, большая часть защитных бронежилетов переданных недавно полиции земли Баден-Вюртемберг неисправна.

При наличии около 17 000 так называемых защитных жилетов с обозначением BA 466 существует риск того, что пуля пробьет его защиту, сообщили «Stuttgarter Nachrichten» и «Stuttgarter Zeitung» в Интернете в среду вечером со ссылкой на информационное письмо из штаб-квартиры полиции земли.

Уточняется, что речь идет о ближнем бое, тогда, как жилеты могут остановить пулю, выпущенную с расстояния.

Полиция пока не приняла окончательное решение о принятии жилетов этой серии на вооружение и ведет консультации с производителем.