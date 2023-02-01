ФБР не обнаружило секретных документов в очередной резиденции Байдена

Во время обыска в доме президента США Джо Байдена следователи не обнаружили секретных документов, сообщил один из адвокатов Байдена Боб Бауэр.

Обыск ФБР в общине Рехобот, штата Делавэр, проводился в консультации с адвокатами.

Как и при обыске дома Байдена в январе, были изъяты некоторые материалы и рукописные записи, которые могут иметь отношение к тому времени, когда Байден был вице-президентом в администрации Обамы.

В последние несколько недель конфиденциальные документы неоднократно были обнаружены в офисах Байдена — в Делавэре и Вашингтоне.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд нанял специального адвоката для расследования этих инцидентов. Правительство США подверглось критике за свою информационную политику.

Закон США требует, чтобы президенты и вице-президенты после ухода с должности передавали все свои электронные письма, письма и другие документы в Национальный архив.

Также на прошлой неделе стало известно, что в доме бывшего вице-президента Трампа Майка Пенса также были обнаружены секретные материалы.