Швеция отказалась выполнять требования Турции для вступления в НАТО
Швеция отказалась ограничивать свободу самовыражения в ответ на требования Турции. Соответствующее заявление сделал глава шведского МИД Тобиас Билльстрем.
Он заявил, что в соглашениях с Турцией по поводу вступления с НАТО не было темы религии.
Власти Турции выступили против вступления Швеции в НАТО после акции сожжения Корана у турецкого посольства в Стокгольме.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция должна выполнить требования турецкой стороны, чтобы ее заявка на вступление в НАТО была одобрена.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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