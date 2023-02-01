Швеция отказалась выполнять требования Турции для вступления в НАТО

Швеция отказалась ограничивать свободу самовыражения в ответ на требования Турции. Соответствующее заявление сделал глава шведского МИД Тобиас Билльстрем.

Он заявил, что в соглашениях с Турцией по поводу вступления с НАТО не было темы религии.

Власти Турции выступили против вступления Швеции в НАТО после акции сожжения Корана у турецкого посольства в Стокгольме.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция должна выполнить требования турецкой стороны, чтобы ее заявка на вступление в НАТО была одобрена.