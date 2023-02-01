Захарова: Польша выступает против допуска Россиян к Олимпиаде из-за боязни конкуренции

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Польша пытается создать коалицию против допуска спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде-2024 из-за боязни конкуренции.

Она отметила, что даже идея МОК о допуске россиян на неприемлемых для них условиях показалась некоторым странам чересчур мягкой.

По мнению Захаровой, в этих странах просто боятся конкуренции и не знают, как противостоять российским спортсменам.

Ранее министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что его страна вместе с Великобританией создаст коалицию против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024.