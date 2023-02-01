Госдума РФ обсудить предложение Пригожина о запрете на выезд чиновников и депутатов за границу

Глава комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал, что депутаты намерены рассмотреть инициативу основателя ЧВУ «Вагнер» Евгения Пригожина.

Его предложение заключается в том, чтобы запретить депутатам и чиновникам выезжать за пределы страны в период проведения спецоперации.

По мнению Пискарева, эта инициатива Пригожина заслуживает внимания, поэтому будет обсуждаться в Госдуме.

Он также отметил, что специальная комиссия «Единой России» изучает каждый случай аморального поведения членов партии.