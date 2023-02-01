Госдума РФ обсудить предложение Пригожина о запрете на выезд чиновников и депутатов за границу
2023-02-01 22:05
Глава комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал, что депутаты намерены рассмотреть инициативу основателя ЧВУ «Вагнер» Евгения Пригожина.
Его предложение заключается в том, чтобы запретить депутатам и чиновникам выезжать за пределы страны в период проведения спецоперации.
По мнению Пискарева, эта инициатива Пригожина заслуживает внимания, поэтому будет обсуждаться в Госдуме.
Он также отметил, что специальная комиссия «Единой России» изучает каждый случай аморального поведения членов партии.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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