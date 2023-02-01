Борис Джонсон: поражение России – жизненно важный интерес всех стран Запада

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении в Атлантическом совете при НАТО заявил, что США следует передать Украине самолеты и артиллерию дальнего радиуса действия.

Он отметил, что Украине нужны средства, «чтобы закончить дело», отметив, что у ВСУ есть свой план действий.

Джонсон подчеркнул, что от скорости победы Украины напрямую зависят сроки восстановления мировой экономики.

Он также сказал, что поражение России – это жизненно важный интерес все стран Запада.