Борис Джонсон: поражение России – жизненно важный интерес всех стран Запада
2023-02-01 22:11
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении в Атлантическом совете при НАТО заявил, что США следует передать Украине самолеты и артиллерию дальнего радиуса действия.
Он отметил, что Украине нужны средства, «чтобы закончить дело», отметив, что у ВСУ есть свой план действий.
Джонсон подчеркнул, что от скорости победы Украины напрямую зависят сроки восстановления мировой экономики.
Он также сказал, что поражение России – это жизненно важный интерес все стран Запада.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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