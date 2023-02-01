Депутаты Госдумы рассмотрят предложение Пригожина о запрете чиновникам выезжать из России
Руководитель комитета по безопасности Госдумы РФ Василий Пискарев поддержал предложение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о запрете чиновникам выезжать за рубеж, пока идет СВО.
Евгений Пригожин инициировал внесение соответствующих поправок в законодательство России.
Кроме этого, он также призвал усилить контроль за тем, как ведут себя представители власти.
Пискарев обещал, что данные вопросы в самое ближайшее время будут рассмотрены депутатами группы профильных комитетов.
Ранее по предложению спикера Вячеслава Володина, в регламент Госдумы ввели пункт, по которому депутаты обязаны уведомлять о своем намерении выехать за пределы России и предоставлять обоснования такой необходимости.
Василий Пискарев напомнил, что уже в течение нескольких лет ограничены поездки сотрудников силовых структур в недружественные государства.
Опубликовано: Наталья Замечалова
-
-
-
Храмова Оксана
Актер "Танцев с волками" Натан Ли арестован по обвинению в сексуальном насилии над малолетними
"Натан Чейзинг Хорс использовал духовные традиции и их систему верований в качестве инструмента для сексуального насилия над молодыми девушками во многих случаях", - говорится в ордере полиции Лас-Вегаса на обыск, сообщает Associated Press.Подробнее...