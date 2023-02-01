Депутаты Госдумы рассмотрят предложение Пригожина о запрете чиновникам выезжать из России

Руководитель комитета по безопасности Госдумы РФ Василий Пискарев поддержал предложение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о запрете чиновникам выезжать за рубеж, пока идет СВО.

Евгений Пригожин инициировал внесение соответствующих поправок в законодательство России.

Кроме этого, он также призвал усилить контроль за тем, как ведут себя представители власти.

Пискарев обещал, что данные вопросы в самое ближайшее время будут рассмотрены депутатами группы профильных комитетов.

Ранее по предложению спикера Вячеслава Володина, в регламент Госдумы ввели пункт, по которому депутаты обязаны уведомлять о своем намерении выехать за пределы России и предоставлять обоснования такой необходимости.

Василий Пискарев напомнил, что уже в течение нескольких лет ограничены поездки сотрудников силовых структур в недружественные государства.