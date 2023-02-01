Глава Минобороны Великобритании Уоллес: страна может передумать по поводу передачи истребителей Украине

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что пока в стране не приняли окончательного решения по поводу передачи истребителей Украине.

Он пояснил, что на данный момент предоставление украинским военным такой техники кажется неправильным решением.

Вместе с тем Уоллес не исключает, что впоследствии британские власти могут изменить вое решение.

Ранее представитель британского премьер-министра Риши Сунака заявил, что сейчас поставлять истребители Украине нецелесообразно.