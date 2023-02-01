Глава Минобороны Великобритании Уоллес: страна может передумать по поводу передачи истребителей Украине
2023-02-01 22:42
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что пока в стране не приняли окончательного решения по поводу передачи истребителей Украине.
Он пояснил, что на данный момент предоставление украинским военным такой техники кажется неправильным решением.
Вместе с тем Уоллес не исключает, что впоследствии британские власти могут изменить вое решение.
Ранее представитель британского премьер-министра Риши Сунака заявил, что сейчас поставлять истребители Украине нецелесообразно.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Храмова Оксана
Актер "Танцев с волками" Натан Ли арестован по обвинению в сексуальном насилии над малолетними
"Натан Чейзинг Хорс использовал духовные традиции и их систему верований в качестве инструмента для сексуального насилия над молодыми девушками во многих случаях", - говорится в ордере полиции Лас-Вегаса на обыск, сообщает Associated Press.Подробнее...