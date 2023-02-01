ООН не подтверждает участие Зеленского в заседании Совбеза по Украине
2023-02-01 22:47
Постпред Мальты в ООН Ванесса Фрезьер заявила, что не может подтвердить участие Владимира Зеленского в заседании Совбеза по ситуации на Украине, которое состоится 24 февраля.
Она пояснила, что пока не может рассказать об уровне участия Украины в данном мероприятии, в том числе из соображений безопасности.
Фрезьер также рассказала, что Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 8 февраля.
Ранее сообщалось, что Украина планирует провести «саммит мира» на площадке ООН.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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