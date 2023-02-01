Захарова ответила Макрону по поводу Африки: «Нам неинтересно слышать, что говорят в Париже»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона, обеспокоенного взаимодействием России со странами Африки.

Она напомнила, что Россию не интересует мнение Франции по поводу отношений РФ с африканскими странами.

По словам Захаровой, России неинтересно слышать, что говорят в Париже. Ей интересно слышать, что говорят в Африке.

Она подчеркнула, что каждая африканская страна вправе выстраивать отношения с любыми государствами.