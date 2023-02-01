Захарова ответила Макрону по поводу Африки: «Нам неинтересно слышать, что говорят в Париже»
2023-02-01 23:02
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона, обеспокоенного взаимодействием России со странами Африки.
Она напомнила, что Россию не интересует мнение Франции по поводу отношений РФ с африканскими странами.
По словам Захаровой, России неинтересно слышать, что говорят в Париже. Ей интересно слышать, что говорят в Африке.
Она подчеркнула, что каждая африканская страна вправе выстраивать отношения с любыми государствами.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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