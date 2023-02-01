Нетаньяху: Израиль не хочет вступать в противостояние с Россией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не желает вступать в противостояние с Россией.

Он уточнил, что отношения между Израилем и Россией складываются непросто, а их боевые самолеты летают «на расстоянии плевка» друг от друга.

Нетаньяху напомнил, что израильские и российские военные находятся близко друг к другу с учетом присутствия контингента РФ в Сирии.

Он также сказал, что свобода в воздухе, необходимая Израилю, может привести к конфронтации с российскими пилотами.