В России хотят запретить детские игрушки с символикой стран НАТО
Глава комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что планирует обратиться в Роспотребнадзор.
Целью ее обращения станет введение в стране запрета на детские игрушки с символикой стран НАТО.
Останина отметила, что такие игрушки являются недопустимой пропагандой и предложила разрешить наличие символики так, чтобы дети хотели расправиться с ними с помощью российских танков.
Она напомнила, что раньше дети играли в войну с деревянными автоматами, но на них не было фашистской свастики.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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