Глава комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что планирует обратиться в Роспотребнадзор.

Целью ее обращения станет введение в стране запрета на детские игрушки с символикой стран НАТО.

Останина отметила, что такие игрушки являются недопустимой пропагандой и предложила разрешить наличие символики так, чтобы дети хотели расправиться с ними с помощью российских танков.

Она напомнила, что раньше дети играли в войну с деревянными автоматами, но на них не было фашистской свастики.