Австрия отказалась предоставлять оружие Украине
2023-02-01 23:21
Президент Австрии Александер ван дер Беллен заявил, что его страна не будет предоставлять Украине оружие.
По его словам, у Австрии нет такой возможности из-за недостаточного развития военной промышленности.
Ван дер Беллен подчеркнул, что военпром в Австрии забросили несколько десятилетий назад, поэтому поставки оружия невозможны.
При этом он уточнил, что австрийская сторона не будет мешать другим государствам Евросоюза предоставлять вооружения украинским военным.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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