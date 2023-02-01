Австрия отказалась предоставлять оружие Украине

Президент Австрии Александер ван дер Беллен заявил, что его страна не будет предоставлять Украине оружие.

По его словам, у Австрии нет такой возможности из-за недостаточного развития военной промышленности.

Ван дер Беллен подчеркнул, что военпром в Австрии забросили несколько десятилетий назад, поэтому поставки оружия невозможны.

При этом он уточнил, что австрийская сторона не будет мешать другим государствам Евросоюза предоставлять вооружения украинским военным.