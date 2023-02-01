Global Times: китайские ученые научились клонировать коров с большими надоями

Издание The Global Times сообщает, что китайские ученые научились клонировать коров, дающих больше молока.

Таких животных называют «суперкоровами». За год они дают около 18 тыс. литров молока, а у обычных коров этот показатель сотавляет около 8 тыс. литров.

Китайские ученые уже клонировали троих телят, получив биологический материал из ушей коров.

В ближайшие два-три года в Китае планируют создать целое стадо клонированных «суперкоров».