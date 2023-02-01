«Коммерсант»: Вучич готов принять план Евросоюза по Косово

Издание "Коммерсант" сообщило о намерениях Александра Вучича согласиться с планом в отношении Косово, который предлагают лидеры ЕС.

Журналисты российской газеты "Коммерсант" со ссылкой на инсайдера сообщают, что 2 февраля президент Сербии Александр Вучич намеревается выступить в местном парламенте, где может объявить о соглашении с планом Европейского союза в отношении Косово, согласно которому администрация Белграда отказывается от претензий на данный регион.

По данным аналитиков "Коммерсанта", в случае согласия на план Евросоюза Вучич избежит западных санкций в отношении Сербии, однако лишится поддержки России и большинства местного населения. Вместе с тем Александру Вучичу ещё предстоит убедить сербские элиты в необходимости согласия с европейским планом в отношении Косово.