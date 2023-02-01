«Коммерсант»: Вучич готов принять план Евросоюза по Косово
Издание "Коммерсант" сообщило о намерениях Александра Вучича согласиться с планом в отношении Косово, который предлагают лидеры ЕС.
Журналисты российской газеты "Коммерсант" со ссылкой на инсайдера сообщают, что 2 февраля президент Сербии Александр Вучич намеревается выступить в местном парламенте, где может объявить о соглашении с планом Европейского союза в отношении Косово, согласно которому администрация Белграда отказывается от претензий на данный регион.
По данным аналитиков "Коммерсанта", в случае согласия на план Евросоюза Вучич избежит западных санкций в отношении Сербии, однако лишится поддержки России и большинства местного населения. Вместе с тем Александру Вучичу ещё предстоит убедить сербские элиты в необходимости согласия с европейским планом в отношении Косово.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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