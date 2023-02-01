Минобороны Украины: Франция будет поставлять Киеву радары для систем ПВО
2023-02-01 23:59
В Минобороны Украины сообщили о достижении договоренности с Францией по поводу поставок радаров для систем ПВО.
Глава ведомства Александр Резников рассказал, что подписал меморандум о таким поставок с французским коллегой Себастьяном Лекорню.
Ранее Лекорню заявил, что 1 февраля вместе с Резниковым встретиться с директором военного завода Nexter.
Он также сказал, что не исключает поставок истребителей украинским военным.
Опубликовано: Светлана Репина