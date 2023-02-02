Полянский: на заседании Совбеза ООН обсудят перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине
2023-02-02 00:10
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что 8 февраля состоится заседание Совбеза организации, посвященное перспективам урегулирования украинского конфликта.
Он уточнил, что проведение заседания запросила российская сторона. Речь будет идти также о нарастающих поставках западного оружия.
По словам Полянского, во время заседания будет упомянута годовщина заключения Минских соглашений.
Ранее Франция и Эквадор запросили заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине на 6 февраля.
Опубликовано: Светлана Репина