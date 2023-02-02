Эрдоган: Турция против вступления Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна негативно настроена по поводу вступления Швеции в НАТО.

При этом он уточнил, что Турция положительно относится к желанию Финляндии вступить в Североатлантический альянс.

После акции с сожжением Корана у турецкого посольства в Стокгольме Турция высказалась против вступления Швеции в НАТО.

Между тем в Швеции заявили, что религия не была частью меморандума, заключенного между Турцией, Швецией и Финляндией.