Захарова: Запад перешел от гибридной войны с Россией к настоящей

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Запад перешел от гибридной войны с Россией к «войне как она есть».

По ее словам, коллективный Запад постепенно вступает в открытый конфликт на поле боя.

Захарова напомнила, что в конце 2021 года российская сторона озвучила свои предложения по гарантиям безопасности.

Она подчеркнула, то ели тогда еще можно было говорить о каких-то точках, то сейчас Запад перешел к настоящей войне против России.