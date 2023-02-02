Захарова: Запад перешел от гибридной войны с Россией к настоящей

2023-02-02 00:46

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Запад перешел от гибридной войны с Россией к «войне как она есть».

По ее словам, коллективный Запад постепенно вступает в открытый конфликт на поле боя. 

Захарова напомнила, что в конце 2021 года российская сторона озвучила свои предложения по гарантиям безопасности. 

Она подчеркнула, то ели тогда еще можно было говорить о каких-то точках, то сейчас Запад перешел к настоящей войне против России.

Опубликовано: Светлана Репина









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