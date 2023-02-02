Генсек НАТО Столтенберг: поставки оружия на Украину создают условия для мирного решения конфликта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с помощью поставок западного оружия на Украину можно создать условия для мирного разрешения конфликта.

По его словам, нет никаких признаков того, что российская сторона готовится к миру.

Столтенберг подчеркнул, что Альянс должен подготовиться к затягиванию украинского конфликта и сохранить уровень поддержки Украины.

Он напомнил, что именно поставки оружия меняют ситуацию на поле боя каждый день и могут способствовать мирному разрешению конфликта.