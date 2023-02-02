Песков поддержал предложение о выплате вознаграждения за уничтожение западных танков на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поддержал идею выплаты вознаграждений российским военным за уничтожение танков ВСУ.

По его мнению, такие выплаты будут стимулировать бойцов ликвидировать танки, полученные Украиной от Запада.

Первоначально такое предложение поступило от главы Забайкальского края Александра Осипова.

Он предложил выплату премии в 3 млн рублей военным, которым удастся захватить или уничтожить танки Leopard и Abrams.