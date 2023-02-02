Посол РФ Антонов: США понимают, что не смогут остановить победу России поставками оружия на Украину

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американская сторона не стремится к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

По его словам, на это указывают заявления Соединенных Штатов о необходимости продолжать поставки оружия на Украину.

По мнению Антонова, сейчас цель США заключается в поддержании контролируемого накала военных действий на Украине.

Он отметил, что американцы осознают, что остановить победу России при помощи поставок оружия им не удастся.