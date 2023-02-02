Президент Грузии Зурабишвили потребовала вывода российских военных из Абхазии и Южной Осетии
2023-02-02 01:25
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в будущее мирное соглашение России и Украины нужно включить требования грузинской стороны.
Они заключаются в выводе российских войск из Абхазии и Южной Осетии.
Зурабишвили уточнила, что России следует усвоить, где заканчиваются ее границы. По ее словам, если Запад не потребует вывода войск из указанных регионов, то совершит очередную большую ошибку.
Ранее в Грузии заявили, что не будут присоединяться к антироссийским санкциям, поскольку это навредит жителям страны.
Опубликовано: Светлана Репина