Президент Грузии Зурабишвили потребовала вывода российских военных из Абхазии и Южной Осетии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в будущее мирное соглашение России и Украины нужно включить требования грузинской стороны.

Они заключаются в выводе российских войск из Абхазии и Южной Осетии.

Зурабишвили уточнила, что России следует усвоить, где заканчиваются ее границы. По ее словам, если Запад не потребует вывода войск из указанных регионов, то совершит очередную большую ошибку.

Ранее в Грузии заявили, что не будут присоединяться к антироссийским санкциям, поскольку это навредит жителям страны.