Дональд Трамп заявил, что может добиться мира на Украине за 24 часа
2023-02-02 01:35
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине нужно завершить прямо сейчас, иначе ситуация станет еще хуже.
Он отметил, что Байден отправляет танки на Украину, а это может привести к Третьей мировой войне.
Трамп считает, что украинскому конфликту следует положить конец, потребовав мирного урегулирования ситуации.
Он убежден, что смог бы добиться мира на Украине за 24 часа, поскольку в этом нет ничего сложного.
Опубликовано: Светлана Репина