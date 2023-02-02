Дональд Трамп заявил, что может добиться мира на Украине за 24 часа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине нужно завершить прямо сейчас, иначе ситуация станет еще хуже.

Он отметил, что Байден отправляет танки на Украину, а это может привести к Третьей мировой войне.

Трамп считает, что украинскому конфликту следует положить конец, потребовав мирного урегулирования ситуации.

Он убежден, что смог бы добиться мира на Украине за 24 часа, поскольку в этом нет ничего сложного.