Издание Focus опубликовало материал Габора Штайнгарта о том, как Запад пытался поставить на колени российскую экономику.

Журналист пишет, что этот план полностью провалился, поскольку антироссийские санкции не дали ожидаемого эффекта.

Штайнгарт отмечает, что Россия по-прежнему пользуется западными товарами, а ее сырье поступает к покупателям, пусть и не самыми простыми путями.

Более того, доллар ослаб к российскому рублю, а отключение российской финансовой системы от SWIFT не нанесло ей ущерба.