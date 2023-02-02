Минобороны признало тяжелое положение ВСУ из-за мощного наступления российских военных
2023-02-02 01:51
Портал «Русская весна» пишет, что в Минобороны Украины признали тяжелое положение ВСУ из-за мощного наступления российских военных.
Ранее заместитель главы ведомства Анна Маляр сказала, что украинцы пытаются удержать оборону, несмотря на превосходство россиян по количеству бойцов и вооружений.
Согласно сводке Генштаба Вооруженных сил России, российским военным удалось расширить зону атак на Краснолиманском направлении.
Наступление ведется и на других направлениях, включая Авдеевкое, Артемовское, Новопавловское.
Опубликовано: Светлана Репина