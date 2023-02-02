Зеленский объяснил увольнения и обыски у представителей власти
2023-02-02 01:56
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обыски, проведенные 1 февраля во многих министерствах и ведомствах страны.
Он поблагодарил силовиков за выполненную работу и правительство за проведенные кадровые перестановки.
Зеленский отказался давать политическую оценку этим событиям, чтобы его словам нельзя было использовать в чужих интересах.
При этом он подчеркнул, что видит реакцию общественности и чувствует поддержку граждан.
Опубликовано: Светлана Репина