Власти США впервые разрешат уполномоченному по правам человека ООН посетить тюрьму Гуантанамо

ООН объявила, что эксперт по правам человека посетит американскую военную тюрьму Гуантанамо в ближайшие дни, впервые после двух десятилетий запросов.

Спецдокладчик по правам человека и борьбе с терроризмом Фионнуала Ни Аолайн 6 февраля посетит США с «техническим визитом», говорится в пресс-релизе ООН.

С 6 по 14 февраля этот ирландский эксперт, уполномоченный Советом по правам человека, отправится в Вашингтон, а затем в следственный изолятор на американской военной базе в Гуантанамо-Бей.

По окончании визита эксперт даст заключение, включающее выводы и рекомендации.

15 марта 2022 года Ни Аолайн сообщила, что получила предварительное приглашение из Вашингтона для организации технического визита, на дальнейшую организацию визита ушел почти год.

