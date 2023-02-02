Бразилия мобилизует армию для защиты коренных народов яномами

Бразильские военно-воздушные силы начали развертывание для воздушного контроля над территорией коренных народов яномами в рамках крупномасштабной операции по ликвидации незаконных шахт по золотодобыче.

Расследование «геноцида» в отношении коренных народов было начато на прошлой неделе после публикации официальных данных о гибели в 2022 году около 100 детей в возрасте до пяти лет в крупнейшем заповеднике страны, где проживает около 30 400 коренных жителей.

«Мы знаем, в чем причина проблемы: незаконная добыча золота очень распространена (на территории яномами), и она будет ликвидирована (...) Мы противостоим им и искореним зло в корне», — заверил во вторник глава Минобороны Хосе Муцио.

«Я поеду туда в следующую среду вместе с командующими армией, военно-воздушными силами и флотом, а также с начальником федеральной полиции», — добавил он, объявив о «скоординированных усилиях всех учреждений» по вытеснению нелегальных старателей из заповедника.

Операция по контролю воздушного пространства началась в среду с развертывания истребителей и самолетов-разведчиков, оснащенных мощными радарами.

«Любой подозрительный рейс будет перенаправлен, и для идентификации самолет должен будет приземлиться», — предупредил министр обороны.

Указ, изданный в понедельник президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, предусматривает запрет на полеты над определенными районами и разрешает ВВС открывать огонь, по нарушителям.