Южная Корея и США провели учения ВВС над Желтым морем

Южная Корея и Соединенные Штаты провели совместные воздушные маневры с участием американских стратегических бомбардировщиков и истребителей-невидимок в ответ на угрозы со стороны Северной Кореи, сообщило в четверг информационное агентство Yonhap.

Самолеты пролетели над Желтым морем, расположенным между Корейским полуостровом и Китаем, в рамках первых подобных учений в этом году, сообщает агентство со ссылкой на южнокорейских военных.

Демонстрация силы состоялась после того, как министр обороны США Ллойд Остин и его южнокорейский коллега объявили об увеличении числа таких учений и расширении сотрудничества в области безопасности.

Согласно тому же источнику, в маневрах участвовали стратегический бомбардировщик B-1B, истребители-невидимки F-22 и F-35B ВВС США, а также истребители F-35A южнокорейской армии.