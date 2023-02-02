Болгария официально считает геноцидом Голодомор на Украине
2023-02-02 06:51
Болгария в среду признала «геноцидом против украинского народа» Голодомор на Украине, случившийся 90 лет назад при сталинском режиме.
Парламент принял 134 голосами (из 240) текст документа, в котором говорится, что «любое отрицание, оправдание или недооценка этого геноцида попирают память миллионов людей, погибших во время Голодомора».
Память жертв Голодомора будет отмечаться в Болгарии ежегодно в последнюю субботу февраля.
Опубликовано: Тарас Медведев