Фотосессия Bugatti на велодорожке перед Эйфелевой башней вызвала гнев депутатов

Фотографии стильного Bugatti, припаркованного на велосипедной дорожке перед Эйфелевой башней, вызвали реакцию парижских депутатов в социальных сетях в среду.

«Заблокировать велосипедную дорожку для рекламы автомобиля, потребляющего 41 л/100, в городе с катастрофическим углеродным следом… Цинизм этих публицистов безграничен», — написал в Твиттере Дэвид Беллиард, помощник по вопросам мобильности, уточнив, что власти не давали разрешения на фотосет.

Bugatti Chiron Profilée прошел фотосессию перед аукционом Sotheby's, который пройдет в среду в Париже.

Эта уникальная версия с пробегом менее 400 километров и разгоном до 300 км/ч за 12,4 секунды оценивалась в сумму от 4,2 до 5,5 миллионов евро.