Стриминговая платформа Netflix пострадала от глобального сбоя

2023-02-02 07:16

В среду вечером на полтора часа был отключен доступ к каталогу Netflix, и пользователи не могли смотреть свои любимые фильмы и сериалы.

Потоковая платформа стала жертвой глобального сбоя. На сайте появилось сообщение: «Не удается подключиться к Netflix». 

После 20:00 (по западноевропейскому времени) многие французские, английские и немецкие интернет-пользователи массово сообщали о проблеме в социальных сетях. 

Служба поддержки справилась с проблемой к 21:30.

Опубликовано: Тарас Медведев









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