Стриминговая платформа Netflix пострадала от глобального сбоя
2023-02-02 07:16
В среду вечером на полтора часа был отключен доступ к каталогу Netflix, и пользователи не могли смотреть свои любимые фильмы и сериалы.
Потоковая платформа стала жертвой глобального сбоя. На сайте появилось сообщение: «Не удается подключиться к Netflix».
После 20:00 (по западноевропейскому времени) многие французские, английские и немецкие интернет-пользователи массово сообщали о проблеме в социальных сетях.
Служба поддержки справилась с проблемой к 21:30.
Опубликовано: Тарас Медведев