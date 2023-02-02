Стриминговая платформа Netflix пострадала от глобального сбоя

Бывший продюсер ABC News Star арестован по обвинению в детской порнографии

Бывший продюсер ABC News Джеймс Гордон Мик был арестован поздно вечером во вторник по обвинению в детской порнографии, об этом Министерство юстиции объявило в среду.

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