Годовой доход Meta упал впервые в истории компании

Годовой доход Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) снизился до 116,61 млрд долларов в 2022 году, что на 1% меньше, чем в 2021 году.

Это стало первым снижением годового дохода с тех пор, как гигант социальных сетей стал публичным в 2012 году.

Акции Meta немного упали после закрытия торгов в среду, хотя рынок ожидал более жесткого падения для калифорнийской группы, которая уже год находится в проблемной ситуации из-за конкуренции со стороны TikTok и экономического кризиса.

В четвертом квартале 2022 года оборот Meta достиг 32,17 млрд долларов (-4% за год), а чистая прибыль сократилась вдвое до 4,65 млрд вместо 6 млрд, ожидаемых аналитиками.