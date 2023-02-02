МАГАТЭ обеспокоено незадекларированной технической модификацией каскада центрифуг по обогащению урана в Иране

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало Иран к порядку, отметив изменение режима работы по обогащению урана до 60% на подземном заводе Фордо.

МАГАТЭ «обнаружил во время необъявленного визита 21 января, что два каскада центрифуг соединены между собой иначе, чем требует регламент», сообщает агентство в отчете властям в Тегеране.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что он «обеспокоен существенной модификацией», сделанной «без предварительного уведомления агентства».

«Это несовместимо с обязательствами Ирана и подрывает способность Агентства (...) принять эффективные меры на этом объекте», — сказал он.

Площадка Фордо находится под пристальным наблюдением с тех пор, как Иран начал производить там уран с обогащением 60% в ноябре 2022 года в дополнение к площадке в Натанзе.

Показатель значительно превышает установленный соглашением 2015 года между Тегераном и крупными державами в 3,67%, и приближается к 90%, необходимым для производства атомной бомбы.

