С австралийских банкнот исчезнут портреты британских королей

Портрет Елизаветы II будет заменен рисунком, прославляющим местную культуру, а не изображением Карла III.

Изображения британских суверенов исчезнут с банкнот в Австралии, где портрет Елизаветы II будет заменен на новых пятидолларовых банкнотах дизайном, посвященным местной культуре, а не изображением Карла III, сообщил в четверг, 2 февраля, Центральный банк страны.

Банкнота в пять долларов — единственная в настоящее время, на которой оставался портрет британского монарха.

Резервный банк Австралии заявил, что с коренными народами будут проведены консультации по поводу нового дизайна, который «чествует культуру и историю первых австралийцев».

Разработка и печать новой банкноты займут несколько лет.