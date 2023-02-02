Хамас и Израиль обменялись ракетными ударами в ночь на четверг

Израиль нанес авиаудары по сектору Газа в ночь на четверг, 2 февраля, через несколько часов после перехвата ракеты, выпущенной с этой палестинской территории.

По Израилю было выпущено несколько ракет, и около 03:15 (поместному времени) в городе Газа, были слышны взрывы и шум самолетов. В своем заявлении израильская армия подтвердила, что находится «в процессе нанесения удара по сектору Газа».

Согласно местным источникам в сфере безопасности и свидетелям, семь ударов были нанесены по тренировочному центру Бригад Эззедин аль-Кассам, вооруженного крыла палестинского исламистского движения ХАМАС, в лагере беженцев аль-Магази (центральная часть сектора Газа).

После авианалета ХАМС продолжил ракетную атаку на Израиль. Свидетели сообщают, что было выпущено еще несколько ракет.

Власти Израиля подтвердили, что воздушная тревога была объявлена ночью в городе Сдероте на юге страны.