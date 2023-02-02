Вашингтон объявил о новых санкциях против талибов

Вашингтон объявил в среду, 1 февраля, о новых визовых ограничениях для талибов в ответ на запрет на трудоустройство и образование для женщин в Афганистане.

«Сегодня я принимаю меры по введению дополнительных визовых ограничений в отношении талибов, членов негосударственных силовых групп и других лиц, считающихся ответственными или причастными к репрессиям в отношении женщин и девочек в Афганистане», — заявил глава МИД США Энтони Блинкен в пресс-релизе.

В конце декабря талибы запретили НПО работать с афганскими женщинами, в результате чего несколько организаций приостановили свою деятельность.

Соединенные Штаты будут продолжать работать в координации со странами-союзниками, «чтобы убедить талибов в том, что их действия будут иметь серьезные последствия и закроют путь к улучшению их отношений с международным сообществом», отметил Блинкен.