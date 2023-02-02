«Путин снова нападет на Киев», — предупредил премьер-министр Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупреждает о новом российском наступлении и нападении на украинскую столицу Киев в интервью газете «Бильд», опубликованном в среду.

«По всей имеющейся у меня информации с Украины я знаю, что будет еще одно наступление России, вероятно, в марте или апреле», — сказал Моравецкий: «Я думаю, что, к сожалению, он не только переполнен ненавистью к Украине, но и хочет еще раз показать своему народу, что он долгосрочный лидер, который никогда не сдается и снова нападет на Киев».

Моравецкий заявил, что план Кремля и военного руководства состоит в том, чтобы «окружить Украину».

Путин, «вероятно, считает, что надо атаковать с двух-трех разных направлений». Поэтому Украина не может исключить «нападения со стороны Беларуси», считает польский политик.

В интервью глава польского правительства также раскритиковал канцлера Олафа Шольца.

Правительство и, в частности, канцлер, похоже, «все еще верят, что мы должны вернуться к обычным делам с Россией. Я не думаю, что это когда-либо будет возможно при этом квазитоталитарном режиме», заключает Моравецкий.

