70 военных ВСУ прибыли в Германию для обучения в работе на комплексе Patriot

Украинские военные прибыли в Германию для обучения обращению с зенитно-ракетным комплексом Patriot.

Группа прибыла во вторник и должна начать тренировки в этот четверг, сообщили немецкому информационному агентству в кругах службы безопасности в Берлине. Всего в ней около 70 украинцев.

По согласованию с Соединенными Штатами федеральное правительство будет добиваться, чтобы у Украины появилась целая система Patriot для отражения атак России с помощью беспилотников, ракет или самолетов.

Обычно она включают в себя центр управления огнем, радар, генератор энергии и шесть или более пусковых установок ПРО, установленных на грузовиках.