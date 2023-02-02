Украина использует Palantir для целевых атак, США признали участие в войне на Украине

Американская компания по анализу данных Palantir впервые признает всестороннее участие в военных действиях в Украине.

По словам главы компании Алекса Карпа, американская компания «отвечает за большую часть таргетинга в Украине».

На вопрос об использовании искусственного интеллекта (ИИ) Карп объяснил, что этические аспекты должны учитываться для программного обеспечения, которое может действовать независимо.

«На поле боя возникают огромные этические проблемы, — сказал генеральный директор, — Если вы используете алгоритм для принятия военного решения, и оно идет не так, кто несет ответственность?».

Программное обеспечение Palantir может использовать спутниковые снимки и социальные сети для визуализации позиций армии и использовать их для быстрого определения ресурсов для развертывания.