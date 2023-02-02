Москва предупреждает Францию и Израиль о поставках оружия
2023-02-02 08:16
Москва раскритиковала заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил поставки истребителей в Украину.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду назвала «абсурдом», что глава французского государства мог подумать, что такая поставка «не приведет к эскалации ситуации».
Подобные заявления лишь разожгут «и без того ненасытный аппетит» киевского руководства при президенте Владимире Зеленском.
Израиль в чреду признал, что косвенно по указанию США осуществлял поставки Украине боеприпасов.
Опубликовано: Тарас Медведев