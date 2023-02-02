Акунин возмутился требованием прокуратуры убрать имя писателя из театральных афиш

Писатель Борис Акунин возмутился требованию прокуратуры убрать его имя из театральных афиш.

Борис Акунин пожаловался, что прокуратура требует от российских театров убирать его имя из афиш. Писатель сообщил об этом в своих соцсетях со ссылкой на сведения одного из театров.

В случае не согласия учреждений культуры с требованием государственной инстанции, им грозят "неприятности".

Писатель дал добро на то, чтобы его имя убрали из афиш мероприятий.

По словам Акунина, он не получает отчислений с показов спектаклей по его произведениям.

Уже более 15 лет знаменитость высказывает недовольство российскими властями.