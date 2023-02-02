Акунин возмутился требованием прокуратуры убрать имя писателя из театральных афиш
2023-02-02 08:32
Писатель Борис Акунин возмутился требованию прокуратуры убрать его имя из театральных афиш.
Борис Акунин пожаловался, что прокуратура требует от российских театров убирать его имя из афиш. Писатель сообщил об этом в своих соцсетях со ссылкой на сведения одного из театров.
В случае не согласия учреждений культуры с требованием государственной инстанции, им грозят "неприятности".
Писатель дал добро на то, чтобы его имя убрали из афиш мероприятий.
По словам Акунина, он не получает отчислений с показов спектаклей по его произведениям.
Уже более 15 лет знаменитость высказывает недовольство российскими властями.
Опубликовано: Наталья Гончарова